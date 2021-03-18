شرطة أبوظبي تدشن وحدة رزين للإنقاذ والإطفاء والإسعاف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، وحدة رزين للإنقاذ والإطفاء والإسعاف، التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والمجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة، بهدف تحقيق الاستجابة الفعالة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الحرص على تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً وسلامة في العالم، بفضل توجيهات القيادة التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة، التي كان لها الدور الأساسي في ريادة الأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان، ورفع نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة مع المجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة، تعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشاد بالجهود المبذولة في تجهيز وحدة رزين، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في تقديم خدمات متطورة للإنقاذ والإطفاء والإسعاف، منوهاً بحرص الضباط والعاملين على متابعة المستجدات التطويرية في مجالات عملهم، والاهتمام بسلامة ووقاية المجتمع.

وأفاد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، العميد محمد إبراهيم العامري، بأن الوحدة تشمل دوريات للإطفاء والإنقاذ والإسعاف، تعتبر كمستجيب أول تعزز سرعة الوصول باستجابة عالية للتعامل مع جميع البلاغات.

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