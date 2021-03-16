إغلاق جزئي لشارع كورنيش القواسم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم، عن البدء في أعمال صيانة الطرق في كورنيش القواسم باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة ومن الدوار باتجاه كورنيش القواسم، حيث سيتم إغلاق حارة واحدة لأعمال الصيانة وتبقى حارة واحدة مفتوحة لحركة المرور في كلا الاتجاهين.

وقالت المؤسسة، في بيان: نحيطكم علماً بأن أعمال الصيانة ستستمر لمدة لا تزيد عن 3 أيام اعتباراً من يوم الأربعاء 17 مارس الجاري.

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