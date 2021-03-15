"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية، الليلة، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بسبب تشكل الضباب.

وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 08:30 من صباح يوم غد الثلاثاء .

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