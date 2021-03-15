تنبيه من سفارة الدولة في القاهرة للمواطنين المسافرين إلى مصر

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

ذكرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولاراً أميركياً، علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت أخيراً قراراً ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

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