المصدر: الإمارات اليوم

إشارة

طالب سائقون بإعادة النظر في مدة الإشارة الضوئية ببعض شوارع أبوظبي، بما يتناسب وعدد المركبات، ومستوى الضغط في التقاطعات على الإشارة الواحدة.

أمان

لاحظ قراء سلوكيات غير مسؤولة، تتمثل في وضع آباء وأمهات أطفالهم الصغار في المقاعد الأمامية للمركبات بضواحٍ سكنية، لافتين إلى مخاطر هذا التصرف ومخالفته أنظمة المرور.

دراجات

اشتكى سائقون من تهور بعض سائقي الدراجات النارية التي تتبع خدمات توصيل الطعام، مشيرين إلى صعوبة التنبؤ بسلوكيات القيادة التي يتبعونها، خصوصاً في التقاطعات ومداخل الدوّارات، في ظل السرعات العالية.

مشاة

نوّه سائقون، يستخدمون شارع التعاون بالشارقة، بوضع إشارة ضوئية جديدة للمشاة في المنطقة الحيوية المكتظة بالسكان، لكنهم جددوا مطالبتهم بحل مشكلة دوّار التعاون، الذي يعتبر الدخول والخروج منه مهمة صعبة، تنطوي على مخاطر الاصطدام بالمركبات الأخرى.

لوحة

اقترح قارئ تغيير مكان اللوحة الخاصة بشارع القدرة ومنتجع باب الشمس في شارع الإمارات، مشيراً إلى أن مكانها الحالي تصعب رؤيته، الأمر الذي يتسبب في تجاوز البعض للمخرج، خصوصاً الذين لا يعرفون الطريق.

هواتف

اشتكى قارئ من بيع بعض المتاجر أجهزة هاتف متحرك غير متوافقة مع مواصفات هيئة تنظيم الاتصالات، ما يتسبب في مشكلات تتعلق بإمكانية إعادتها، أو استبدالها مرة أخرى، واضطرار البعض أحياناً إلى التنازل عن مبلغ معين من قيمة الجهاز، أو دفع مبلغ إضافي، للحصول على هاتف جديد معتمد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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