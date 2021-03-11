محمد بن زايد يتصدر "تويتر" في يوم ميلاده.. ومغردون: "يوم ولد الفخر على هيئة إنسان"

المصدر: هيا بجبوج - دبي

تفاعل مغردون على موقع "تويتر" مع وسمي #ميلاد_أسد_الامارات و #محمد_بن_زايد، وذلك بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يصادف في 11 مارس من كل عام.

وتصدرت آلاف التغريدات بالوسم الذي أطلق تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بميلاد سموه منصة "تويتر"، فقال أحد المغردين: "ويـحدث أن يولد الوطن، في صورة إنسان، يوم ولد الفخر على هيئة انسان".

وورد في تغريدة ثانية: "دامت سنينك من مجد لمجد ومن عز لعز.. دمت لنا فخراً بين الشعوب.. ميلاد فارس الإنسانية #محمد_بن_زايد".

وتمنى مغردون لسموه العمر المديد، مستشهدين بأمجاده ومواقفه التي أسهمت برفعة الإمارات، حيث جاء في إحدى التغريدات: "يا محمدنا لك نغني النشيد، كل عام وأنت في خير وسلام

يا فخرنا يا عسى عمرك مديد، بالمعزة والفخر يا ذي الهمام".

وقال آخر: "كل عام وانته راعي العوايد، كل عام وانته ف خير وســرور، الله يحفظه ويبارك ف عمره، دامت سنينك من مجد لمجد ومن عز لعز سيدي".

فيما نشر مغردون آخرون أبيات شعر تتغنى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عرف بحبه للشعر وخصوصا الشعر النبطي، فنشر مغرد في "تويتر: "هذا الذي الأمجاد تتبع ظلاله

وللعـز مسس دولةٍ مستقله

رفيقنـا فـ السلم يبشر إبـفاله

وخصيمنا فالحرب يبشر بذله"

وغرد آخر: "نبض الوطن قلب الوطن

انتـــه لنـــا روح وجســد

بو خالـــد وحبك سطــى

في قلوبنــا مالـــه حدود



وربط مغردون تاريخ 11 مارس بالحظ والفرح لأنه يوم ميلاد سموه: "11 مارس يوم الحظ لدولة الامارات يوم ميلاد نبض الوطن وحامي الدار بو خالد عسى ربي يسدد خطاه ويسمح دروبه"، وجاء في تغريدة أخرى: "1١ مارس، كــل عــام وهيبــتك تهــز جبـال، كــل عــام وضحكتك تسعد وطن.

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