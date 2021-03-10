غلق مطعم جديد في أبوظبي لرصد حالات تسمم ومواد غذائية "بدون صلاحية"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري لمنشأة مطعم "آمنة " بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2886736) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.



وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتدنى مستوى نظافة المعدات وأدوات حفظ وتداول الأغذية ورصد مواد غذائية دون تاريخ صلاحية وغيرها من الممارسات الضارة بسلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذارين، علماً بأنه تم رصد حالة تسمم غذائي خلال فترة ضبط هذه المخالفات.



وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.



وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.



وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

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