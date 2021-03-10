الرئيس السيسي : نقدر وقوف الاشقاء في الخليج بجانب مصر وأمن الخليج مرتبط بالأمن المصري

المصدر: ابوظبي ـ وام

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفهم بجانب مصر، مؤكدا أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.. " نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للاشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".

وجدد الرئيس السيسي تأكيده بلاده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري ...وقال إن هذا هو منهج واستراتيجية وليست عبارات نرددها.

وقال إن علاقات مصر مع الاشقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة عبر التاريخ ،مشددا على أن مصر تسعى دائما لتطوير هذه العلاقات وجعلها مستقرة.

وأضاف " هذا هو النهج المصري في علاقاتها مع أشقائها العرب سواء كنا متفقين أو مختلفين".

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