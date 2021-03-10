بالفيديو.. "الاتحاد للقطارات" تعيد توطين 300 حيوان بري في الشارقة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفادت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، بأنها تواصل عمليات إعادة توطين العديد من فصائل الحيوانات البرية بمحمية مسند الطبيعية في إمارة الشارقة، عبر نقلها إلى مناطق آمنة، وذلك في إطار التزاماتها بمبادئ "حسن الجوار" للمجتمعات المحلية المحيطة بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، من خلال تطبيق أعلى المعايير البيئية، وحماية التراث الطبيعي الإماراتي.

وأكدت أنها نظمت أخيراً عمليات لنقل الحيوانات بحذر من محمية مسند الطبيعية باعتبارها ضمن المناطق المقررة لمسار السكة الحديدية الوطنية في الدولة، وإعادة توطينها في مناطق آمنة قريبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومختلف الجهات المعنية في الدولة والخبراء البيئيين والمقاولين.

وتضم المحمية العديد من الحيوانات، مثل الأفاعي وفئران الجبريل الصحراوية، والعقارب واليمام، بما في ذلك فصيلة "الوزغ الفارسي المدهش" المهددة بالانقراض والذي يُعد واحداً من أكثر أنواع الوزغ على مستوى الدولة وأكثرها تلوناً، موضحة أنها نجحت حتى الآن في إعادة توطين أكثر من 300 حيوان بري، من بينها 242 من وزغ الشرق الأوسط ذو الأصابع الصغيرة، و24 من الوزغ العربي الصحراوي، و5 من أفاعي الحراشف المنشارية وغيرها.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن تعاونها مع جمعية الإمارات للطبيعة، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وإطلاق برنامج لحماية البيئة واستعادة الموائل الطبيعية في منطقة البثنة بإمارة الفجيرة.

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