4 خطوات تقلص رحلة المسافر في مطارات دبي

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، بأن عدد المسجلين في خدمة تجربة المسافر الذكية، بلغ 153 ألف مسافر حتى اليوم، مؤكداً أن الخدمة التي تقدم بالتعاون بين الإدارة و«طيران الإمارات»، ومطارات دبي، تهدف إلى تسهيل حركة المسافر للوصول إلى الطائرة في ثوانٍ.

وأوضح المري لـ«الإمارات اليوم»، أن «هناك أربع خطوات لضمان تمتع المسافر بالخدمة الذكية، تبدأ بالتسجيل المسبق للبيانات الذي يتم حالياً خلال دخول المسافر للدولة، أو في حال مغادرته».

وتابع: «تأتي الخطوة الثانية، التي تتم من خلال (كاونتر طيران الإمارات)، للحصول على بطاقة الصعود للطائرة، التي تتم بكل سهولة، لتأتي الخطوة الثالثة وهي العبور من خلال البوابات الذكية باستخدام بصمتي الوجه والعين، دون المرور على موظف الجوازات، لتأتي الخطوة الرابعة والأخيرة في الوصول إلى بوابة الطائرة والدخول من خلالها».

وقال المري: «إنه من خلال تطبيق الخدمة، فإن المسافر لا يتعامل خلالها مع أي موظف، عدا موظف (طيران الإمارات) للاستفسار عن بعض البيانات والوثاق المهمة قبل أن تتم رحلة المسافر».

وذكر أن «المشروع الذكي يهدف أيضاً إلى جعل المسافر عبر مطارات دبي مستمتعاً برحلته، وترك أثر طيب في ذهنه»، مؤكداً استمرار الإدارة في تطوير وتحديث خدماتها ومنظومتها، بما يحقق راحة المسافر وسعادته.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أطلقت رسمياً، نهاية الشهر الماضي، مشروع «رحلة المسافر الذكية»، التي تختصر رحلة المسافر لثوانٍ، باستخدام بصمتي العين والوجه، من خلال إجراءات سلسة، إذ تم تفعيل الخدمة على كل البوابات الذكية في مطارات دبي، وعددها 122 بوابة في صالات الدخول والمغادرة.

وأكد المري أن الإدارة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها ومشروعاتها الذكية، وتعزيز دورها الريادي على المستويين المحلي والعالمي، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة، بما يتماشى مع رؤية القيادة بجعل دبي مدينة ذكية بالكامل.

وأشار إلى أن «إقامة دبي»، ضمن مسيرتها في العمل الاستباقي في تطوير خدماتها، قد استخدمت النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في بعض خدماتها، وتأتي هذه الخدمة في البوابات الذكية، ضمن مشروع تمت دراسته وتجربته مسبقاً على أرض الواقع، وتحقق بفضل جهود ومساعي فريق العمل، الذي عمل على هذا المشروع بكل إخلاص، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.

122 بوابة ذكية

أكدت «إقامة دبي» أنه تم تطوير البوابات الذكية وعددها 122 بوابة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، وتحديث أنظمتها، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام المرور عبرها، من خلال بصمتي العين والوجه من دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر، من خلال النظر إلى الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف على المسافر.

• 153 ألف شخص سجلوا في خدمة المسافر الذكية.

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