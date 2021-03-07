شعبان 15 مارس ورمضان 13 أبريل والعيد 13 مايو

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن تكون غرة شهر شعبان الاثنين 15 مارس الجاري، وسيكون 29 يوما، فيما توقع أن يحل شهر رمضان المبارك في 13 أبريل المقبل.

وتفصيلا قال الجروان إن الهلال الجديد لشهر شعبان يولد السبت المقبل، 13 مارس 2021 الساعة 14:21 ظهرا بتوقيت الإمارات، ويكون وقت غروب الشمس مماس للأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 4 دقائق، وعليه فإن رصده غير ممكن وفق ظروف الرؤية البصرية للرصد، وعليه يشاهد الهلال مساء الاحد، ويكون الاثنين 15 مارس 2021 غرة شهر شعبان 1442 فلكيا.

أما هلال شهر شوال فيولد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 23:00 ليلا و يكون مساء الأربعاء على ارتفاع 7 درجات وقت غروب الشمس و يغرب بعدها بقرابة 37 دقيقة ، وعليه فإن فرصة رصده متوفرة ليكون الخميس 13 مايو غرة شوال.

تعتبر الفترة من 21 مارس إلى 21 يونيو ضمن فصل الربيع في النصف الشمالي للأرض ، و اعتبارا من السنة الهجرية 1445 إلى السنة الهجرية 1452 ستكون بداية شهر رمضان خلال فصل الشتاء الممتد من 22 ديسمبر إلى 20 مارس.

وذكر أنه في العاصمة ابوظبي ستكون فترة الصيام أول الشهر الفضيل 14:02 دقيقة، و في نهايته 14:42 ساعة، و سيكون طول النهار في الاطراف الشمالية من الدولة أطول من طوله في الاطراف الجنوبية منها بقرابة 4 الى 6 دقائق خلال الشهر الفضيل

وسيحل وقت الفجر في الفجيرة بالساحل الشرقي قبل حلوله بالعاصمة ابوظبي بقرابة 8 دقائق و قبل منطقة السلع و الغويفات في أقصى الحدود الغربية بقرابة 22 دقيقة ، و كذلك غروب الشمس ستكون ابوظبي متأخرة عن الفجيرة بقرابة 8 دقائق، و السلع و الغويفات متأخرة عن الفجيرة بقرابة 22 دقيقة.

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