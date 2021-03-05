توظيف.. جامعة محمد بن زايد تعلن عن وظائف تدريسية

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التوظيف للهيئة التدريسية في الجامعة للعام 2021-2022، إذ ستتعاقد الجامعة مع أساتذة مشاركين أو حاصلين على الأستاذية في اللغة العربية، في تخصصات النحو والبلاغة والنقد والأدب واللسانيات بفروعها الحاسوبية، وكذلك في تخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي.

كما ستتعاقد مع أساتذة في الدراسات الإسلامية تخصصات القرآن الكريم وعلومه والحديث والسنة والفقه الإسلامي وأصوله، كما فتحت الجامعة باب الترشح للهيئة التدريسية في اللغات العبرية والروسية والفارسية.

وحددت الجامعة شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب والخبرة في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة. وتُستقبل طلبات الترشح مُرفقة بنسخة من المؤهل العلمي والسيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني cv@mbzuh.ac.ae

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