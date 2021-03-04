المصدر: الإمارات اليوم

بطاقات

تساءل متسوقون عما إذا كانت هناك آلية واضحة تمكنهم من الكشف عن مدى أمان استخدام بطاقاتهم البنكية في شراء المنتجات المختلفة عبر مواقع البيع الإلكترونية، لاسيما مع وجود عدد كبير من تلك المواقع.

مرضى

طالب مرضى ومراجعون لمستشفيات خاصة في أبوظبي، بتوفير مواقف مجانية في محيطها، لاسيما أن بعضها لا يوفر خدمة صف المركبات، الأمر الذي يعرضهم لمخالفات.

صيانة

انتهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من أعمال الإنشاءات في شارع الشيخ خليفة بن زايد، وافتتحت 90% من الطرق الجديدة التي سهّلت الحركة المرورية بشكل واضح.

«سكوتر»

حذر سائقون في أبوظبي من خطورة ترك الأطفال يقودون آلة «السكوتر» الكهربائية بمفردهم، خصوصاً أن بعضهم لا يلتزم بإشارات المشاة، ويقطع الطريق من دون انتباه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث، وطالبوا بتنظيم عملية استخدام «السكوتر».

غلاء

اشتكى سكان شوارع «مراسي درايف» والأبراج بمنطقة الخليج التجاري، ارتفاع أسعار السلع في البقالات ومحال السوبرماركت بشكل مبالغ فيه، مطالبين الجهات المعنية بحماية المستهلك بالتدخل لمنع استغلال السكان.

إنترنت

أثنى مسافرون على سهولة الوصول إلى خدمة الإنترنت في مطار أبوظبي، وسرعة الخدمة طوال فترة وجودهم في المطار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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