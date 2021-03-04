«بلدية دبي»: 3 اشتراطات لإعداد التصميم الإنشائي للمباني

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حدّدت بلدية دبي ثلاثة اشتراطات جديدة ينبغي مراعاتها عند التصميم الإنشائي للمباني والمنشآت في الإمارة، ضمن استراتيجيتها المستمرة لاعتماد أعلى وأدق المواصفات والمقاييس المطبقة عالمياً. وحسب القرار الإداري رقم (37) لسنة 2021، الصادر عن البلدية، بشأن «تعديل بعض أحكام لائحة شروط ومواصفات البناء»، تم اعتماد شروط يجب أن تتوافر عند إعداد التصميم الإنشائي للمبنى، أولها: يتم إعداد التصميم الإنشائي للمباني والمنشآت بواسطة مهندس إنشائي مؤهل، ومرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، وأن يكون معتمداً من الجهات المختصة.

وأوضحت البلدية أن الشرط الثاني يتمثل في ضرورة استخدام المقاول أو المهندس المختص عند قيامه بعمله، التطبيقات الذكية والبرامج التقنية والحاسوبية المعتمدة، والمرخص باستخدامها حصراً، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الإمارة.

ونصّ الشرط الثالث على ضرورة أن تتضمن المباني والمنشآت بكامل أجزائها والمواد الداخلة في إنشائها وبنائها المعايير والاشتراطات، التي تضمن بقاءها بقدر لازم من الأمان والديمومة في مواجهة عوامل عدة، هي «القوى والأحمال أو مجاميعها الأكثر خطورة للتأثير في المنشأة»، أي مؤثرات أخرى على المبنى، بما فيه تآكل وصدأ الحديد، أو الاجهادات التي قد يتعرض لها المبنى.

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