271 ألف نسمة تعداد المواطنين في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن عدد السكان من المواطنين الإماراتيين بلغ 271 ألفاً و50 نسمة بنهاية العام الماضي 2020، مقابل 263 ألفاً و450 نسمة في عام 2019، بزيادة مقدارها 7600 نسمة، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.88%. ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، شكّل المواطنون نسبة بلغت نحو 8% من إجمالي عدد سكان الإمارة في نهاية العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد السكان غير الإماراتيين بلغ ثلاثة ملايين و140 ألفاً و150 نسمة بنهاية عام 2020، مقابل ثلاثة ملايين و92 ألفاً و450 نسمة في العام السابق، بزيادة مقدارها 47 ألفاً و700 نسمة، بنسبة نمو بلغت أكثر من 1.54%.

ووصل إجمالي تعداد سكان دبي بنهاية العام الماضي إلى ثلاثة ملايين و411 ألفاً و200 نسمة، مقابل ثلاثة ملايين و355 ألفاً و900 نسمة، بزيادة مقدارها 55 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 1.64%.

وارتفع عدد الأسر التي تعيش في إمارة دبي خلال العام الماضي إلى 598 ألفاً و870 أسرة، مقابل 579 ألفاً و120 أسرة في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%، وبلغ عدد أفراد الأسر في 2020 نحو 2.6 مليون نسمة، بمتوسط 4.3 أفراد للأسرة الواحدة.

وفقاً للبيانات، وصل عدد الأفراد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة الاعتيادية بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 4.42 ملايين نسمة، إذ يضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة أكثر من مليون نسمة من العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين.

وتعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.

وتعود الزيادة السكانية إلى كون إمارة دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات، ما ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني، وارتفع عدد سكان دبي من 183 ألف نسمة في عام 1975 إلى 689 ألفاً في عام 1995، ليتخطى حاجر المليون نسمة للمرة الأولى في عام 2005، وحاجز المليوني نسمة في عام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في عام 2018، مسجلة معدلات نمو كبيرة.

- عدد الأسر في دبي ارتفع خلال العام الماضي إلى 598 ألفاً و870 أسرة.

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