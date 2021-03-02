«كهرباء الشارقة» تعيد خدمات التوصيل المؤقت وتيسير إجراءات إضافة الأحمال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إعادة تقديم خدمات التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه عن طريق الشبكات، وذلك بعد توقف هذه الخدمات لفترة تجاوزت 3 سنوات للعمل على تطوير الشبكات في كل المناطق، وإعادة تنظيم وتيسير اجراءات خدمات استقبال طلبات إضافة الأحمال لكل المشروعات لحمولة 100 ك.ف كحد أقصى.

وصرّح رئيس هيئة كهرباء ومياه زغاز الشارقة، سعيد بالجيو السويدي، بأن إعادة تقديم هذه الخدمات تأتي ضمن سلسة من الإجراءات التي تتم مراجعتها للتيسير على المتعاملين، وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات بجودة وسرعة، والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على مراجعة وتطوير الإجراءات الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة، واعتماد أحدث التقنيات لتحقيق رضا المتعاملين والتيسير عليهم.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات المشتركة، مريم عبيد بن هاشم، أن استقبال طلبات التوصيل المؤقت لخدمات الكهرباء والمياه بدأ منذ يوم 28 فبراير الماضي، وسيبدأ استقبال طلبات إضافة الأحمال اعتباراً من 4 مارس الجاري، ويتم استقبال الطلبات من خلال البريد الالكتروني msd.electronic@sewa.gov.ae، توافقاً مع التحول الرقمي، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات، بحيث يتم تعبئة نموذج طلب التوصيل المؤقت، وإجازة البناء والتقديم عبر البريد الالكتروني، أما في ما يخص المستندات المطلوبة لإضافة الأحمال كحد أقصى 100 كيلوفولت، فتشمل تعبئة نموذج طلب إضافة الأحمال، وبطاقة تسجيل في الهيئة لمقاول الكهرباء ومخطط الكهرباء (اتوكاد)، والمخططات المعتمدة أو كروكي البلدية أو رسالة لمن يهمه الأمر من البلدية، وذلك تيسيراً على المتعاملين، كما تم تخصيص البريد اليكتروني msd@sewa.gov.ae للرد على أية استفسارات من المتعاملين

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة تعمل باستمرار على التواصل والتنسيق مع أكثر من 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية لتطوير الاجراءات، وإنجاز المعاملات بدقة وكفاءة، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

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