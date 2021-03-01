المصدر: الإمارات اليوم

إنارة

لاحظ قارئ تكرار تعطل أعمدة الإنارة الخاصة بجسر التعاون في الشارقة، وأمام مركز صحارى التجاري، مشيراً إلى أنه في فترة الصباح وعقب صلاة الفجر، تكون الرؤية صعبة بالنسبة للسائقين، في الوقت الذي يعبر بعض المشاة الشارع ما يعرضهم للخطورة.

تسوّق

اقترح متسوقون على الجهات المعنية تصنيف مواقع وتطبيقات البيع عبر الإنترنت، بحيث تتضمن معايير للجودة وفق نظام النجوم الخمسة، مع جعل عنصر الأمان والثقة في صدارة تلك المعايير، وذلك للاسترشاد بها عن الشراء.

تطبيق

وفّر تطبيق الهاتف «سمايلز» الخاص بشركة «اتصالات»، كوبونات مجانية للعديد من المطاعم والوجهات، من دون خصم نقاط من رصيد العميل، إذ أعطى كوبونين مجاناً لكل متعامل لأماكن مختارة.

تحديث

أوقفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء في عجمان الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهاتف، وقنوات الدفع، لمدة ثلاثة أيام لتطوير أنظمة الشركة.

جولات

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة، بتنظيم جولات لذوي الطلبة الجدد الراغبين في تسجيل أطفالهم، للتعرف إلى المدرسة، بحيث تكون بعد نهاية اليوم الدراسي، وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

تعقيم

اشتكت قارئة ارتفاع أسعار تعقيم المنازل، بعد الطلب المرتفع عليها، بسبب جائحة «كورونا»، مطالبة برقابة على أسعار الشركات وأنشطتها، والمواد المستعملة في التعقيم لضمان جودتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news