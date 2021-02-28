المصدر: الإمارات اليوم

فيروس

لاحظ مراجعون للمستشفى السعودي الألماني وجود ازدحام بالمراجعين في القسم المخصص لفحص فيروس كورونا المستجد، بما يشكل بيئة غير مناسبة للحد من انتشار الفيروس.

قمامة

لاحظ سكان تعمد البعض في منطقة المناصير بأبوظبي رمي المخلفات حول حاويات القمامة، الأمر الذي يشوه مظهر المنطقة، ويشجع على تجمع الحيوانات الضالة والحشرات، مطالبين بتشديد الرقابة على مثل هذه التصرفات.

موظفون

قال متسوق إن مندوبَيْ مبيعات، في مركز تسوق شهير، أدليا بمعلومات متناقضة حول مواصفات جهاز لتنقية وترطيب الهواء المنزلي، مطالباً الشركات بإجراء دورات تدريبية لموظفيها، حتى لا يتخذ المستهلكون قرارات شراء خاطئة، بناء على معلوماتهم.

خدمة

اقترح متعاملون مع البنوك العاملة في السوق المحلية تسهيل إجراءات فك رهن المركبات، بحيث يتم تحويل هذا الإجراء تلقائياً إلى هيئة الطرق والمواصلات بمجرد انتهاء فترة القرض، لكي يتسنى لهم تسجيلها بأسمائهم.

تدريب

تشهد أسعار التدريب على قيادة المركبات في أبوظبي تفاوتاً لافتاً، بين الشركات التي تعمل جميعها تحت مظلة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ما يستدعي التدخل لتنظيم الأمر، وفرض سعر موحد على الجميع.

مقاصف

نوّه أولياء أمور بالإجراءات المطبقة في مدارس أبوظبي، للطلبة الذين عادوا إلى مقاعدهم وجهاً لوجه، لكنهم طالبوا بإعادة فتح المقاصف المدرسية، وتنظيم الشراء منها، إذ سمحت بذلك بعض المدارس، ومنعته أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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