«قضاء أبوظبي» تكثف جهودها لمكافحة الاتجار في البشر

المصدر: أبوظبي - وام

عزّزت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها في مجال مكافحة الاتجار في البشر، على مدار عام 2020 في ظل تفشي جائحة «كورونا»، من خلال تكثيف عقد الدورات التدريبية المتخصصة بالاتجار في البشر، بهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم وجميع أطراف العملية القضائية، فضلاً عن تنظيم العديد من الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان والتوعية القانونية بحقوق العمال وحماية الحقوق الخاصة بالأطفال.

وأكد وكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري، التزام دائرة القضاء بتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار في البشر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن دائرة القضاء استطاعت بفضل الجاهزية التقنية العالية، أن تستمر في تقديم خدماتها القضائية والعدلية والتدريبية عن بُعد رغم انتشار وباء «كورونا»، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، الأمر الذي غدا ممكناً معه إجراء التحقيقات والاستمرار في نظر قضايا الاتجار في البشر وإتمام جميع مراحل التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح أن الدورات التخصصية التي تم تنظيمها خلال عام 2020، وصل عددها إلى نحو 31 دورة تركزت حول موضوعات الاتجار في البشر بشكل خاص، وموضوعات أخرى مثل حماية الطفل من جرائم الاتجار في البشر، وحقوق العمال والالتزام بواجباتهم أثناء فترة «كورونا» بحسب التشريعات والقوانين المنظمة، وحماية حقوق الإنسان أثناء مباشرة مهام الضبط القضائي وعملية جمع الاستدلالات.

• الدورات التخصصية حول الاتجار في البشر وصل عددها إلى 31 خلال 2020.

• «الدائرة» ملتزمة بتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار في البشر.

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