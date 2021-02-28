محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، حمد مبارك الشامسي، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وتعيين خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بدرجة وزير.

وتمنى سموه لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء في خدمة الوطن.

وشغل حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول عام 2014، في حين شغل خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

• تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وخليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

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