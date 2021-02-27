شرطة أبوظبي تدشن أول دورية مبتكرة " توعية " لـتعزيز الثقافة الصحية للمجتمع

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي دورية " توعية " والتي تعد أول دورية تثقيف صحي من نوعها على مستوى الدولة تزامناً مع انطلاق أسبوع الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2021" والتي تعتبر ابتكاراً في تطوير عملية التثقيف الصحي.

وأوضح مدير قطاع المالية والخدمات اللواء خليفة محمد الخييلي إن إطلاق الدورية يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة بهدف تعزيز الوعي الصحي لكافة المنتسبين وعائلاتهم وتعزيز ثقة المجتمع من خلال تقديم المعلومات الصحية من مصادر موثوقة كما تسهم في رفد الجهود بالتوعية والتثقيف الصحي عبر أدوات تفاعلية جديدة للوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية.

وذكر نائب مدير قطاع المالية والخدمات العميد خالد عبدالله خوري أن دورية (توعية) مجهزة بأحدث الوسائل التقنية السمعية والبصرية و مجهزة بمعدات الكشف الطبي الأولي و كافة المعدات التقنية اللازمة مثل جهاز حاسوب ونظام التسجيل الذكي ببطاقة الهوية وجهاز عرض للمادة التثقيفية ومكتبة مطبوعات صحية تثقيفية رقمية إضافة إلى مواد فنية خاصة بالتثقيف الصحي الميداني و شاشة عرض ضخمة ومقصورة خلفية مخصصة للفحوصات الأولية والاستشارات الصحية وتقديم النصائح.

وأشارت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية أن دورية الـ "توعية" تعتبر صديقة للبيئة بإستخدام التكنولوجيا الرقمية في المادة التوعوية عبر مسح كود QR بالهواتف الذكية وجاهزة للعمل بمختلف المواقع وفي كل الأوقات مع إمكانية عملها على الطرق الخارجية وهي عبارة عن حافلة تثقيفية، وستشارك بفعالية في التوعية الطبية والوقائية من الأمراض بالمدارس والجامعات والمراكز التجارية.

وتحرص شرطة أبوظبي على مواصلة الجهود وفقًا لأحدث الأساليب الابتكارية والممارسات العالمية لتعزير ونشر ثقافة الابتكار المؤسسي لدعم مسيرة التميز الشرطي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

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