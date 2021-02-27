تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومة الإمارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وتعيين خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة".

وأضاف سموه: "كما صدر اليوم أيضا مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي.. وفقهم الله جميعاً لخدمة البلاد والعباد".

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