المصدر: الإمارات اليوم

عربات

تكرّرت شكاوى مرتادين لمراكز تسوّق من ظاهرة ترك عربات التسوّق بالقرب من الأبواب الرئيسة، ومواقف السيارات القريبة، ما يُربك حركة السير وتنقّل المارة، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بطاقات

لاحظ قراء ندرة بطاقات شحن أرصدة الهواتف الخاصة بشركة «دو» في منافذ البيع، واقتصارها في كثير من الأحيان على فئة 25 درهماً فحسب.

حافلات

اشتكى أصحاب مركبات في دبي من التجاوزات المرورية لسائقي الحافلات الكبيرة، وعدم التزامهم بالسرعات المحددة على الطرقات السريعة، لافتين إلى مضايقاتهم، عبر إصرارهم على عدم إفساح الطريق للمركبات الصغيرة المارّة بجانبهم.

خصم

شكا قراء خصماً مالياً من رصيد هواتفهم، مقابل تجديد اشتراك في ألعاب لا يعلمون عنها ولم يشتركوا فيها، وقالوا إن ذلك يتكرر بين حين وآخر، إذ تصلهم رسائل بقيمة المبلغ المخصوم من الرصيد لقاء الاشتراك في تلك الألعاب.

تجمّع

يتجمع شباب ومراهقون، في فترات المساء، بالمنطقة الترابية أمام بناية الثريا في عجمان، من دون التزام أيٍّ منهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

صيانة

طلب مالك مركبة من ورشة لتصليح السيارات، استبدال بعض القطع في مركبته، فأبلغه العاملون في الورشة بأن كلفة الصيانة تبلغ 600 درهم، لكنه حين اعترض وهمّ بالمغادرة عرضوا عليه خفضاً سخياً وصل إلى 50%، ما اعتبره مؤشراً واضحاً إلى مبالغة أصحاب الورش في تقدير قيمة الصيانة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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