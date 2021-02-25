«دفاع مدني دبي» تطلق جائزة لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، جائزة «الإمارات لابتكارات السلامة من الحريق» لطلبة الجامعات والدراسات العليا، تزامناً مع فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر»، ضمن مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعزيزاً لمكانة الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العميد علي حسن المطوع، إن الجائزة تسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة في الدراسات الجامعية والعليا ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على الإسهام الفعال في المحافظة على أمن وسلامة مجتمعاتهم، وترجمة البحوث والأفكار العلمية إلى مشروعات ابتكارية قابلة للتطبيق، والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية والدولية في رفع كفاءة منظومة الدفاع المدني بصورة إبداعية وخلاقة.

وأضاف أن الفترة الزمنية للمشاركة في الجائزة تمتد من 21 فبراير الجاري إلى السادس من مارس المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في التاسع من مارس، بعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news