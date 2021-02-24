20.053 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس" و"نافدكس" في 4 أيام

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

شهد اليوم الرابع من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2.140 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضين منذ انطلاقتهما نحو 20.053 مليار درهم.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" العميد ركن محمد خميس الحساني، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 720 مليون درهم، والتي تمثل نسبة 34% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم بنسبة 66% ..مشيرا إلى أن العقود توزعت على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية.

ومن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت مع شركة /Nexter Systems/ لتوفير قطع الغيار للدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 92.9 مليون درهم، وشركة /NORCONSULT TELEMATICS/ لتقديم خدمات استشارية لصالح مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 35.5 مليون درهم، وشركة /Adil Textiles Private Limited / لشراء شباك التمويه لصالح القوات المسلحة بقيمة 92.6 مليون درهم، و/NORTHSTAR AVIATION/ لشراء طائرة من نوع BELL407 MRH وتطوير طائرات من نفس النوع لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 224 مليون درهم، وشركة /JUNGHANS/ لشراء فيوز نوعFBM-21 لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 90.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة /DIGITAL GLOBE/ لتجديد عقد استئجار أقمار التصوير الفضائي وصيانة نظام الاستقبال والتدريب لصالح مركز الاستطلاع الفضائي بقيمة 184.3 مليون درهم.

وتضمنت العقود الخارجيةالتعاقد مع شركة /MP3 International Trading/ لشراء مكملات الذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية بقيمة 41 مليون درهم، و بارج للذخائر لشراء قنابل MK-82 وقنابلMK-81 لصالح القوات الجوية بقيمة 94.8 مليون درهم، وشركة /Abu Dhabi Autonomous System Investments/ لشراء نظام طائرات بدون طيار ومنصات الاطلاق ووحدات التحكم الأرضية لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 55.128 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات المحلية في اليوم الرابع أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة/International Golden Group/ لشراء أسلحة وذخائر لصالح القوات المسلحة بقيمة 485 مليون درهم، و التعاقد مع آمروك لشراء أجهزة ADTE لتطوير طائرات الميراج لصالح القوات الجوية بقيمة 117.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة /Lima Aviation/ لتزويد طائرات بلاك هوك بنظام مكافحة الحرائق لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 52.7 مليون درهم.

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