"الدفاع المدني بدبي" يطلق جائزة "ابتكارات السلامة من الحريق" لطلبة الجامعات

المصدر: محمد فودة-دبي

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي جائزة (الإمارات لابتكارات السلامة من الحريق ) لطلبة الجامعات والدراسات العليا تزامناً مع فعاليات أسبوع (الإمارات تبتكر) ، ضمن مشاركتها في (شهر الإمارات للابتكار) الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم .

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد خبير علي حسن المطوع إن الجائزة تسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة في الدراسات الجامعية والعليا ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في المحافظة على أمن وسلامة مجتمعاتهم، وترجمة البحوث والأفكار العلمية إلى مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق، والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية والدولية في رفع كفاءة منظومة الدفاع المدني بصورة إبداعية وخلاقة.

وأضاف أن الفترة الزمنية للمشاركة في الجائزة تمتد من 21 فبراير الجاري إلى السادس من مارس المقبل ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في التاسع من مارس ، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم ستخضع جميع الأفكار والمبادرات الابتكارية المقدمة على الموقع الرسمي للدفاع المدني بدبي ، للشروط وضوابط القياس العالمية المعتمدة .

وأكد المطوع أن الجائزة تواكب التوجه الحكومي لخلق جيل واعي وقادر على الابتكار والإبداع من أجل حياة أفضل للإنسان، كما أنها تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ، وتوفير أعلى مؤشرات الأمن والسلامة، وضمان الاستعداد والجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات، والمحافظة على ثقة الجمهور، واستثمار الموارد البشرية والاستخدام الفعال للموارد المالية والتكنولوجية ، وتفعيل قنوات التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين .

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