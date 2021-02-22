المصدر: الإمارات اليوم

حمّامات

تكررت شكاوى مرتادين لحدائق عامة في دبي، من نفاد صابون غسل اليدين ومحارم الورق في الحمّامات، فضلاً عن تراجع في مستوى النظافة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولاحظ بعضهم أن الصابون والمحارم تكون متوافرة في المستودعات، لكن العمال يتجاهلون تزويد الحمّامات بها بشكل دائم.

حافلات

طالب ذوو طلبة في مدارس بالشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتدخل لحسم قضية رسوم الحافلات، التي دفعوها كاملة قبل اعتماد التعليم عن بُعد، إذ ترفض إدارات مدرسية ردّ الجزء المستحق.

قفازات

اشتكى مستهلكون إهمال محال تجارية توفير قفازات الأيدي، لاستخدامها ضمن إجراءات الوقاية من نقل العدوى بفيروس كورونا، خصوصاً أن كثيراً من المنتجات، تُلمس يدوياً وتُترك لآخرين، مثل الخضراوات والفواكه.

«سامسونغ»

فوجئ متعامل مع شركة «سامسونغ» بظهور أعطال في جهاز تلفزيون منزلي قبل انتهاء العام الأول، وبدلاً من استبداله فوجئ بالشركة تفرض عليه قسيمة بالثمن الذي دفعه، والذي لم يعد كافياً لشراء الجهاز نفسه، مع ضرورة دفع نحو 700 درهم لشراء النسخة الأحدث، متسائلاً عن حقه في استبدال المنتَج.

توقف

على الرغم من الشكاوى المستمرة من وقوف سائقي أجرة في شوارع بشكل مفاجئ لتحميل الركاب، وفي غير الأماكن الرسمية المخصصة، إلا أن كثيراً منهم لا يبالي بهذا الأمر، مع أنه سلوك ينطوي على مخاطر عدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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