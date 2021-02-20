القمر الاصطناعي "ظبي سات" ينطلق اليوم على متن المركبة الفضائية "سيغنوس"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ينطلق، اليوم القمر الاصطناعي المصغر "ظبي_سات" على متن المركبة الفضائية سيغنوس، الذي تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة جامعة خليفة، وبدعم من شركة الياه سات للفضاء ونورثروب غرومان ووكالة الإمارات للفضاء.

وتكمن المهمة الرئيسة للقمر الصناعي في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، حيث يسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة.

وتساهم خورازميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي و زمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى، فيما يحتاج "ظبي سات" لمقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة وفي حال نجح بذلك ستشكل تلك الخوارزميات مرجعاً معتمداً يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية مستقبلاً.

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