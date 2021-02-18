346 مليون راكب استخدموا «النقل الجماعي» في دبي العام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني، ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، في عام 2020، بلغ نحو 346 مليون راكب، بمعدل 947 ألف راكب يومياً، على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها من وقف أو تقنين خدمة النقل الجماعي في مختلف دول العالم.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن هذه النتائج تؤكد كفاءة وفاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها، حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع الجائحة، لتوفير بيئة آمنة وصحية للركاب والعاملين في جميع وسائل النقل، ما أسهم في تعزيز ثقة الركاب.

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