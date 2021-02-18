25 توصية لـ «استشاري الشارقة» لتطوير البنية التحتية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 25 توصية يجب على هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة استكمالها لإنجاز مشروعات الرصف والطرق وتطوير البنية التحتية ومشروعات المواصلات في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة وفق خطة معلنة تعطى فيها الأولوية للضواحي الجديدة.

وأكد المجلس أن التوصيات خرجت بها اللجنة بعد مناقشة المجلس في إحدى جلساته السابقة سياسة هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وأقرت 25 توصية بعد إجراء تعديلات وإضافات عدة عليها، تركزت أهمها في التسريع بإنجاز الدراسة التي تقوم بها الهيئة منذ عام 2017 بشأن «خطة النقل الشاملة في الشارقة لعام 2040»، ومواءمتها مع توجهات تخطيط مدن المستقبل للوصول إلى نظام نقل متكامل ومستدام، ورصف وتنفيذ الطرق الداخلية في المناطق التجارية والصناعية بمختلف أنحاء مدن ومناطق الإمارة، حفاظاً على تنمية المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، واستدامتها لاستقطاب المستثمرين في الإمارة.

وأضاف المجلس أن من ضمن التوصيات أيضاً، رصف الطريق المؤدي إلى شعبية «مهذب» وشوارعها الداخلية، ودراسة إضافة مسارات لشارع (الذيد - الشارقة)، وإنشاء نفق بمنطقة «تل الزعفران» لربطها مع منطقة جبل عمر بمدينة الذيد حفاظاً على سلامة مرتاديها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من احصاءات الحوادث المرورية لتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عند وضع المطبات، خصوصاً في الشوارع الحيوية بمختلف مناطق الإمارة، مثل (شارع التعاون بالشارقة، شارع الشيخ خالد والكورنيش بخورفكان، شارع الكورنيش في كلباء)، ودراسة إمكانية استبدالها بلوحات إرشادية ورادارات لضبط السرعات أو جسور وأنفاق عبور المشاة وتدابير السلامة الأخرى.

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