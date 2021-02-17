ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط مركز المغامرات

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على خطط عمل مركز الفجيرة للمغامرات ومشاريعه المُستقبلية خلال العام الجاري، والتي تضمنت إطلاق 50 موقعاً للتسلق، و50 كهفاً، و50 موقعاً للغوص، و50 عين ماء، إضافة إلى إطلاق المتحف البحري وذلك في 2 ديسمبر القادم، تزامناً مع حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، مع مجلس إدارة المركز، حيث تعرّف سمو ولي العهد على ما تم إنجازه من مشاريع واتفاقيات تتعلق بعمل المركز خلال العام الماضي، ووقف على أبرز التحديات التي واجهت سير العمل ومراحل إنجازها وتخطيها.

واستمع سموه لشرح واف ومفصل من مدير مركز الفجيرة للمغامرات، سعيد المعمري حول أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

ووجه سمو ولي عهد الفجيرة القائمين على مركز الفجيرة للمغامرات بتوفير جيمع الإمكانيات وبذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع بما يليق بسمعة الإمارة ومكانتها السياحية والثقافية، مثنياً على جهود فريق المركز وما يبذلونه لإنجاح مشاريعهم.

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