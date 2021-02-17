«طرق دبي» تنجز مليونَيْ معاملة ترخيص سائقين في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد معاملات ترخيص السائقين، التي تم إنجازها خلال العام الماضي، بلغت مليونين و100 ألف معاملة، بواقع أكثر من 1.5 مليون معاملة، تم إنجازها عبر القنوات الذكية أي بمعدل 72%.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، عبدالله يوسف آل علي، أن المنظومة الرقمية، التي تتبناها المؤسسة في خدمات الترخيص أسهمت بشكل فعّال في سهولة إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، مشيراً إلى أن عدد طلبات الحصول على رخصة القيادة بلغت 105 آلاف و653 طلباً، وعدد رخص القيادة الجديدة 86 ألفاً و998 رخصة، فيما وصل عدد رخص القيادة المُجددة 205 آلاف و203 رخص، وعدد فحوص القيادة 551 ألفاً و147 فحصاً، بالإضافة إلى مليونين و700 ألف ساعة تدريبية نظرية وعملية. وأضاف أنه أثناء الأزمة التي يعيشها العالم ودولة الإمارات، تم اتخاذ عدد من إجراءات التيسير على المتعاملين خلال فترة التعقيم الوطني، منها تمديد صلاحية تصاريح القيادة بواقع 55 ألفاً و900 تصريح، دون تحميل المتعامل أي رسوم إضافية، وإصدار 700 رخصة إلكترونياً، اجتاز أصحابها مرحلة الفحص، ولم يتمكنوا من الحصول على الرخصة بسبب الجائحة، وتعديل 66 ألفاً و645 موعد فحص قيادة دون رسوم إضافية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت الهيئة نموذجاً للمؤسسة المرنة وللقدرة على استمرارية العمل وانسيابيته دون معوقات.

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