طيران شرطة أبوظبي ينفذ 1053 طلعة العام الماضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 1053 طلعة جوية، خلال العام الماضي، تضمنت 377 عمليات شرطية، و395 تدريبية، و110 للإسعاف الجوي، و169 للمهام الأخرى، وطلعتَيْ تصوير.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، حرص الإدارة على تلبية النداءات الإنسانية، والوصول إلى مواقع البلاغات ضمن زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح، وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية، أو للذين انقطعت بهم السبل سواء في البر أو البحر، بالاستعانة بأسطولها الجوي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكادر البشري من الطيارين والملاحين الجويين والأطقم الطبية المؤهلين والمدربين على أعلى المستويات الفنية وفق المعايير الدولية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأوضح أن الإدارة نظمت دورات تدريبية عدة، تضمنت 31 دورة في الطيران التشبيهي، ودورة قائد طائرة لعدد طيارين، ودورة متخصصة لضباط العمليات، ودورات تنشيطية، وطيراناً تحويلياً على أحدث الطائرات.

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