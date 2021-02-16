«كهرباء الشارقة»: تقسيط وتخفيض التأمين بنسبة 50% لجميع الفئات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض وتقسيط قيمة تأمين حسابات الاستهلاك الجديدة للمشروعات السكنية للأفراد والمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية بمعدل يصل إلى 50%، بهدف دعم القطاعات كافة لتجاوز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب تداعيات جائحة «كورونا» ضمن حزمة محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد.

وقال رئيس الهيئة سعيد السويدي، إن المحفزات التي تقدمها حكومة الشارقة لكل القطاعات تسهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمة وتجاوز القطاعات للتحديات التي واجهتها، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم المحفزات خلال الأشهر المقبلة وحتى تجاوز الأزمة نهائياً. وأكد أن قرار تخفيض التأمين يهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن المحفزات التي قدمتها الهيئة تضمنت في ما يخص حسابات الأفراد تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 50% للفلل والشقق السكنية، على ألا تقل قيمته عن 1000 درهم، وبالنسبة لحسابات المنشآت التجارية والصناعية تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 1000 درهم للتأمينات التي تراوح بين 2000 حتى 5000 درهم، وتخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة التي تراوح بين 5001 و10 آلاف درهم بمعدل 2000 درهم، وتخفيض التأمين الذي يزيد على 10001 درهم بمعدل 3000 درهم.

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