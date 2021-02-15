«طرق دبي» تشغل العبرات التراثية بالوقود الحيوي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نجاح التشغيل التجريبي لخمس عبرات تراثية باستخدام الوقود الحيوي (بيوديزل 5) المعتمد رسمياً في الدولة وبالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

وأفاد مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة، محمد أبو بكر الهاشمي، بأن التجربة تأتي في إطار حرص الهيئة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة عبر استخدام الوقود الحيوي.

وقال: «طبقنا الإجراءات المطلوبة لقياس نتائج استخدام الوقود الحيوي لتشغيل العبرات التراثية مقارنة باستخدام وقود الديزل العادي، وكانت النتائج إيجابية ولم يتم تسجيل أية تأثيرات سلبية على المحركات نتيجة استخدام الوقود الحيوي»، موضحاً أن مجموعة اينوك عيّنت شركة متخصّصة لتقييم نتائج التجربة.

وأضاف الهاشمي أن الهيئة تدعم تطبيق مبادرة استخدام الوقود الحيوي كونه يعتبر طريقة فعّالة لإعادة تدوير النفايات والحفاظ على البيئة ما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وأثبتت نتيجة التقرير انخفاضاً في الانبعاثات الضارة عند استخدام (بيوديزل 5) مقارنة بالديزل العادي، ما يسهم في تشجيع مُلّاك العبرات على استخدام الوقود الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، سيف حميد الفلاسي: «نأمل أن تسهم النتائج الإيجابية للمشروع في تشجيع مشغلي العبرات على استخدام وقود (بيوديزل 5) بديلاً عن الديزل التقليدي، ما يسهم في الحد من انبعاثات الكربون».

يذكر أن عدد العبرات التراثية يبلغ 148 عبرة يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص عبر خطين رئيسين في خور دبي.



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