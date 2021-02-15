المصدر: الإمارات اليوم

ثناء

أثنى قراء على جهود مدير مركز البرشاء لإسعاد المتعاملين، التابع لهيئة الإمارات للهوية، عبدالناصر غانم آل علي، وسعيه لحل المشكلات التي تواجه المتعاملين، بأيسر الطرق وأسرعها.

تجاوز

لاحظ سائقون يستخدمون الطرق المؤدية من الشارقة إلى دبي، في أوقات الذروة الصباحية، عدم التزام بعض مستخدمي الطرق بمساراتهم، وتجاوزهم للخط الأصفر، ما يتطلب المزيد من الرقابة.

مخالفات

تكرّرت على نحو لافت شكوى قراء من عدم التزام متسوقين بإجراءات مكافحة فيروس «كورونا»، أثناء وجودهم في منافذ البيع الكبرى، لاسيما من ناحية ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح والتباعد الجسدي، وجدّدوا دعوتهم إلى تحميل مسؤولية هذه المخالفات لإدارات تلك المنافذ.

مواقف

اشتكى سكان بنايات في عجمان، قيام أطفال بلعب كرة القدم في مواقف المركبات، ما يعرضهم ويعرض المركبات للخطر.

ورود

شهدت الأسواق، أمس، إقبالاً كبيراً على شراء الورود والهدايا بالتزامن مع ما يعرف بـ «عيد الحب»، فيما لاحظ قراء ارتفاعاً لافتاً في أسعار الورد ذي اللون الأحمر على نحو خاص.

قطط

انتشرت القطط الضالة بكثرة في شوارع عدة خلف البنايات بمناطق كثيرة في أبوظبي، ولاحظ سكان قيام هذه القطط «بالجلوس والنوم» فوق أسطح السيارات أو تحتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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