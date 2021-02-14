«كهرباء الشارقة» تنجز خزانين للمياه ومحطتي توزيع في وادي الحلو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت إدارة كلباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعات تطويرية بمنطقة وادي الحلو، تضمنت إنشاء وتشغيل محطتي توزيع 11 ك.ف وإنشاء خزانين للمياه سعة 30 ألفاً و50 ألف غالون بكُلفة بلغت خمسة ملايين و200 ألف درهم، وتم توصيل خدمات الكهرباء والماء لـ30 مسكناً بمنطقة وادي الحلو بهدف توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة. وقال رئيس الهيئة سعيد السويدي، إن الهيئة تعمل على إنجاز المشروعات التطويرية في مجالات الطاقة والمياه بمنطقة وادي الحلو التي تشهد تنفيذ حزمة مشروعات حيوية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة بأحدث المعايير التي تُواكب التكنولوجيا الحديثة، وتلبي احتياجات المنطقة وتسهم في تطوير البنى التحتية وتطوير مرافقها. وأوضحت مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء المهندسة موزة الزعابي، أن المشروعات التطويرية بمنطقة وادي الحلو من المشروعات الحيوية التي تحتاجها المنطقة وتتم متابعة ودراسة المشروعات التطويرية الاقتصادية والسياحية والثقافية في المنطقة، والعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة والمياه.

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