4 معايير في جائزة "الإمارات تبتكر2021" تحدد المشروعات الفائزة بتحدي الجائحة

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

تبنت جائزة "الإمارات تبتكر2021" التي تنظم فعاليتها في ال 25 من الشهر الجاري في موقع معرض اكسبو، 4 معايير رئيسية ستفصل في اختيار المشروعات الفائزة بتقديم حلول مبدعة تستطيع التغلب على تحديات جائحة كورونا في أي من القطاعات الخدمية والحياتية.

وتشمل المعايير، “الحداثة" وتعني مدى اختلاف الحل المبتكر عن الحلول الموجودة حالياً، و"قابلية التكرار" وتعميم الحل المبتكر في أكثر من دولة، وسهولة اعتماد الحل في أكثر من قطاع بنفس الوقت، أي إمكانية تطبيقه في قطاع التعليم على سبيل المثال وكذلك في قطاع الصحة، بالإضافة الى معيار "الأثر"، ويعني مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف خلال الأزمة بشكل ملموس، أما المعيار الأخير فيركز على "الاستجابة السريعة" للمتغيرات، أي تمكنه من تقديم حل في اقصى سرعة ممكنة.

وتكرم الجائزة التي أعلن عن إطلاقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أصحاب التجارب والاستجابات المبتكرة التي تم تطبيقها في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي في مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف القطاعات.

وتتضمن جائزة "الإمارات تبتكر 2021" أربع فئات رئيسية تحتفي بالابتكارات الحكومية التي تم تطبيقها في الجهات الاتحادية والمحلية، بما يضمن تعزيز استمرارية الأعمال، والاقتصاد الوطني، والتعليم ومختلف القطاعات، وتضم الفئات، فئة أفضل ابتكار من حيث الحداثة، وفئة أفضل ابتكار قابل للتكرار، وأفضل ابتكار من حيث الأثر في خدمة المجتمع، إضافة إلى فئة أسرع ابتكار تم تطبيقه في الدولة للاستجابة للمتغيرات ومواجهة "كوفيد-19".

وتشهد فعاليات "الإمارات تبتكر 2021" هذا العام إطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وتنمي لديهم التفكير الإبداعي الذي يقوم على التجربة واختبار الأفكار ما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وسيتم تنظيم مؤتمر "الإمارات تبتكر 2021" الافتراضي بالاعتماد على نموذج هجين يجمع ما بين الجلسات الحوارية على أرض الواقع، إضافة إلى فعاليات افتراضية تعرض عبر شاشة منصة رقمية في "جناح الاستدامة" في موقع "إكسبو 2020 دبي.

وتتضمن الفعاليات عدداً من المبادرات التي يتم تنظيمها على أرض الواقع، ومبادرات أخرى تنظم افتراضياً، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاركات، حيث تنظم إمارة أبو ظبي 118 فعالية ومبادرة، وتنظم إمارة دبي 60 فعالية داخلية وخارجية، وإمارة رأس الخيمة أكثر من 60 فعالية تنظمها 17 جهة محلية مشاركة، وتنظم إمارة عجمان عدداً من المبادرات والفعاليات وورش العمل المبتكرة لمختلف فئات المجتمع، فيما تنظم الجهات المحلية في إمارة الفجيرة أكثر من 30 فعالية، كما تنظم الجهات المحلية في إمارة أم القيوين نحو 20 فعالية مبتكرة.



وتشارك الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة والأكاديمية بعدد كبير من الفعاليات الافتراضية التي تشمل مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تشمل جلسة افتراضية حول دور العقول والمواهب الشابة في نمو وتطوير أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية، وإطلاق "هاكاثون الإمارات 2021" الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات افتراضياً.



كما تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين فعاليات افتراضية تشمل "مختبر الابتكار" الهادف لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الوزارة، ومبادرة "مصنع الابتكار" التي تقدم شروحا عن أحدث الأجهزة التكنولوجية، والبرامج والتطبيقات الذكية التي تسهم في تعزيز تجربة المتعامل.

وتلتزم فعاليات "الإمارات تبتكر" هذا العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

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