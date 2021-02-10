محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء اليمين الدستورية لشخبوط بن نهيان وخليفة المرر كوزيري دولة في حكومة الإمارات

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدىالوزراء الجدد في حكومة الإمارات اليوم الأربعاء اليمين الدستورية، وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل وزاري مصغر في الخارجية الإماراتية.

وقال سموه: "بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. أجرينا تعديلاً وزارياً مُصغراً في الخارجية الإماراتية، حيث ينضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة الإمارات حريصة بصورة مستمرة على التغيير والتجديد، وإضافة ملفات وأولويات جديدة ليكون لها أدوار أكثر فعالية محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال المرحلة المقبلة، وقال سموه: "الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".

حضر أداء اليمين الدستورية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان

شغل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان منصب سفير الدولة في المملكة العربية السعودية منذ العام 2017، حيث كان له دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما عمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الفترة ما بين عامي 2013-2014، والتحق بالأكاديمية الملكية العسكرية – ساندهرست ما بين عامي 2015-2016، كما ترأس اتحاد الإمارات للفروسية.

حصل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على بكالوريوس في العلوم التطبيقية والدراسات الإعلامية التطبيقية من كليات التقنية العليا في أبوظبي عام 2012، ودبلوم الدراسات من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عام 2017.

خليفة شاهين المرر

بدأ خليفة شاهين المرر العمل الدبلوماسي بدرجة ملحق سنة 1978، كما عمل في سفارة دولة الإمارات في طوكيو، والوفد الدائم لدولة الإمارات في نيويورك، وعمل سابقاً كسفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية العربية السورية ولدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسفير غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا، وسفير للدولة لدى جمهورية تركيا، وتدرّج في عدد من المناصب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آخرها مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

مثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وكانت له مشاركة في العديد من الاجتماعات على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، وترأس وفد الدولة في العديد منها.

معالي خليفة المرر حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة صوفيا- اليابان وماجستير في الاقتصاد السياسي من الكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك– الولايات المتحدة.

وسام الاتحاد

وفي السياق ذاته، توجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر لكل من أنور بن محمد قرقاش، و زكي أنور نسيبة على ما قدماه من عطاء وجهود خلال فترة عملهما ضمن فريق عمل حكومة الإمارات، وقدّم لهما بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "وسام الاتحاد"، تقديراً لجهودهما المتميزة وتكريماً لدورهما في خدمة الوطن.

وقال سموه: "منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي والأكاديمي والاقتصادي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيواصل الدكتور أنور عطائه في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدِّراً لجهوده".

وأضاف سموه: "تم أيضًا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن كلاً من معالي الدكتور أنور قرقاش وزكي نسيبة كانا من الشخصيات التي لها مسيرة عطاء حافلة من أجل الإمارات، وكانا خير مثال للعطاء والعمل الدؤوب، وما زالت بصماتهما واضحة في جميع المحافل المحلية والدولية.

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