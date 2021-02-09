280 ألف طالب وطالبة يواكبون رحلة «مسبار الأمل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «أسبوع المريخ» لقرابة 280 ألف طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية في مختلف الحلقات التعليمية، إلى جانب مرحلة الطفولة المبكرة، تزامناً مع اقتراب دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ وإجراء مجموعة من الدراسات العلمية لاكتشاف طبيعة الكوكب الأحمر.

وتهدف فعاليات «أسبوع المريخ» البالغة 12 فعالية مختلفة إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال الفضاء، وما تبوّأته من مكانة بارزة في مجمل الجهود العالمية في مجال اكتشاف الفضاء، وحفز الطلبة على مواصلة اكتساب العلوم والمعارف وتطوير مواهبهم ليسهموا مستقبلاً في الحفاظ على مكتسبات الدولة العلمية والحضارية وتحقيق المزيد من الإنجازات المعرفية، والارتقاء بسقف طموحاتهم بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها المستقبلية.

وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الدكتورة رابعة السميطي، أن الكوادر البشرية وإعدادها وتمكينها في مجالات الفضاء من أبرز أهداف «مسبار الأمل»، لذلك نسعى في المؤسسة إلى إشراك الطلبة في هذا الإنجاز الوطني، لنفتح مداركهم ونرسخ وعيهم حول أهمية اكتسابهم أعرق المعارف والمهارات.

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