المصدر: الإمارات اليوم

عمولة

استغرب قراء، يقيمون في الشارقة، من إصرار بعض الوسطاء العقاريين على الحصول على نسب تتجاوز 5% عند التأجير للوحدات السكنية، وفرض بعضهم مبالغ تراوح بين 1500 و2000 درهم عمولة، بغض النظر عن سعر الإيجار، الذي يفترض أن يتم احتساب العمولة على أساسه.

تسوّل

لاحظ زوّار للمحال التجارية بشارع الخدمات في عجمان، في الجهة المقابلة لشارع بدر كثرة النساء اللواتي يتسوّلن في هذا الشارع، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمنع تكاثر مثل هذه الظواهر، مشيرين إلى أن الأمر نفسه يتكرّر في العديد من شوارع المدينة.

«سكوتر»

لاحظ قراء أن بعض مستخدمي «السكوتر» الكهربائي أصبحوا يتعاملون معه على أنه وسيلة للتنقل، وأفاد قارئ بأنه شاهد شخصين يستقلان «سكوتر» واحداً على طريق الاتحاد بين الشارقة ودبي، وبطريقة تُشكل خطراً على حياتهما، داعياً إلى ضبط استخدام هذه الوسيلة لجعلها آمنة.

مسجد

طالب مصلون يرتادون مسجد عائشة الظاهري في عجمان، الجهات المعنية بمنع إيقاف السيارات والشاحنات في ساحة المسجد، على نحو يعيق أداء المصلين لصلواتهم، لاسيما «الجمعة».

تشدد

دعا مرتادون لمراكز تجارية، إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل ظهور حالة من التراخي في تطبيق تلك الإجراءات ووسائل الوقاية المتبعة، سواء من إدارات تلك المراكز أو من قبل المتسوقين، خصوصاً على صعيد التباعد بين الأشخاص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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