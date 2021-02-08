10 فائزين للانضمام إلى «نوابغ الفضاء العرب» في دورته الأولى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق، في يوليو الماضي، برنامج «نوابغ الفضاء العرب» الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، بالتزامن مع الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في أول مهمة فضاء عربية لاستكشاف المريخ.

ويهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية، من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للإسهام بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة، والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وقد تلقى برنامج نوابغ الفضاء العرب أكثر من 37 ألف طلب، من الراغبين في الانضمام إلى دورته الأولى، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات، هي: مسار المواهب ومسار الدراسات العليا ومسار الخبراء.

ويوفر مسار المواهب فرصة للنوابغ من طلبة المدارس في الوطن العربي، للتعرف أكثر إلى مجال الفضاء وعلومه وتقنياته، ما يسهم بشكل كبير في صقل مواهبهم وتهيئتهم وتوجيههم للدخول في هذا المجال الحيوي.

أما مسار الدراسات العليا فيتيح فرصة للطلبة العرب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا لدراسة علوم وتقنيات الفضاء، عبر تقديم مِنَح تعليمية للحصول على درجتَي الماجستير أو الدكتوراه في جامعة الإمارات، وسيحظى الفائزون بفرصة التدريب العملي في مراكز ومختبرات الأبحاث والتطوير الفضائية في دولة الإمارات.

وتم تخصيص مسار الخبراء لفئة العلماء والمختصين، والعاملين في مجال الفضاء أو المجالات ذات العلاقة، من القادرين على الإسهام في تطوير علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية، ومعالجة البيانات الفضائية، بناء على معايير وشروط فنية تناسب طبيعة كل مشروع.

ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم، لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل لعمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة، وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع ثلاثة لمسار الدراسات العليا، وسبعة لمسار المواهب، وخمسة لمسار الخبراء.

وفي عملية تقييم المرشحين للانضمام إلى مسار المواهب، كانت الشروط ألا يقل المعدل العلمي للمترشح عن 90%، وأن تكون له جهود فاعلة في النشاطات التطوعية والعلمية، وأن يكون شغوفاً بمجال الفضاء، أما مسار الدراسات العليا فتم التقييم وفق نتائج المعدل العلمي التراكمي ونتيجة اختبار اللغة والمقابلة الشخصية، وبالنسبة إلى مسار الخبراء المخصص لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء، فجرت عمليات التقييم حسب التخصص العلمي الرئيس، وسنوات الخبرة العملية، وطبيعة المشروعات التي تم العمل عليها، بالإضافة إلى تقييم أدائهم في المقابلة الشخصية، علماً بأن النخبة المختارة التي سيتم اختيارها لاحقاً في هذا المسار، ستعمل على أحد مشروعات الأقمار الاصطناعية، الذي سيتم تصنيعه بالمركز الوطني لعلوم الفضاء في جامعة الإمارات، بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، أو في أي مراكز فضائية أخرى بالدولة.

وأكدت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، أن برنامج نوابغ الفضاء العرب يستهدف احتضان أبرز المواهب والعقول العلمية العربية، وترجمة شغفهم بعلوم الفضاء وتطوير أفكارهم، من خلال توفير التدريب التخصصي المناسب، والإسهام في تعزيز ورفد قطاع الصناعات الفضائية في الوطن العربي، من خلال الاستثمار الأمثل في الكوادر العربية الشابة، وهو ما يعكس رؤية دولة الإمارات بأن أي إنجاز إماراتي هو إنجاز للعرب، وأي إنجاز عربي يشكل قوة تعود بالنفع العام على المنطقة.

الفائزون الـ 10

الفائزون الذين وقع عليهم الاختيار في مسار المواهب هم: محمد السيد سبيع (17 عاماً)، وصلاح الدين جلال (17 عاماً)، ونوران السيد (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية، ونوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) من السعودية، ومحمد زكريا (15 عاماً) من الجزائر، ومحمد الجروب (16 عاماً) من الأردن، أما الفائزون في مسار الدراسات العليا فهم: ماريا محمد من جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من سورية، وأسماء المسماري من السعودية.

إقبال قياسي

شهد برنامج «نوابغ الفضاء العرب» إقبالاً قياسياً من الراغبين في الالتحاق به، وسط تفاعل كبير من كل أنحاء الوطن العربي، وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19 ألفاً و391 طلباً، تليها العراق (6447 طلباً)، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبات)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسورية (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).

• طلبات التسجيل تمّ تقييمها عبر لجان مختصة لاختيار أفضل المرشحين وفقاً لمعايير.

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