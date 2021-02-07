المصدر: الإمارات اليوم

جسور

نوّه قراء بسلسلة الإنشاءات التي تقيمها إمارة عجمان لتطوير البنية التحتية، خصوصاً الجسور والطرق الجديدة التي قللت الازدحامات في وسط المدينة، ووفرت الانسيايبة في حركة المركبات.

تسوّل

تشهد ظاهرة انتشار المتسولين في مناطق عدة تزايداً لافتاً، خصوصاً بجوار المطاعم الكبرى، وفي إشارات المرور، كما اشتكى سكان مبانٍ صعودهم إلى الشقق السكنية وطرق الأبواب بدعوى عرض مسابح ومطبوعات دينية للبيع.

بروتوكول

طالب مسؤولون في ألعاب جماعية بأندية الدولة، اتحادات تلك الألعاب، بإدخال تعديلات على البروتوكول الصحي الخاص بعودة النشاط والمباريات، تراعي وضع فترات متباعدة للمباريات، خصوصاً للفرق التي تسجل بين لاعبيها وأجهزتها الفنية حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

تدريس

نوّه ذوو طلبة في مدرسة خاصة بالشارقة، بتفاني معلمة أبنائهم في العمل، وإصرارها على أداء مهامها التدريسية عن بُعد، على الرغم من وعكتها الصحية الشديدة.

توعية

حذّر أطباء مختصون من إهمال الحاصلين على تطعيم «كورونا» لإجراءات الوقاية الشخصية المتبعة، إذ يمكن لهم أن يتسببوا في نقل الفيروس لغيرهم، بسبب عدم الاهتمام بالتعقيم وغسل الأيادي والوجه والالتزام بالتباعد.

دراسة

رحّب أولياء أمور بقرار عودة حضور الطلبة إلى المدارس مرة أخرى، إذ أعربوا عن اطمئنانهم وثقتهم بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها مؤسسات الدولة لحماية أبنائهم من فيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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