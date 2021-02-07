نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، أمس، عن تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، اعتباراً من يوم الأحد 7 فبراير، تعزيزاً للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة، وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

واعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بُعْد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، بالإضافة إلى الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم. واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكل الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة «حرف E أو النجمة الذهبية» على تطبيق الحصن.

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