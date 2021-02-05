النيابة العامة للدولة تحذر من رفقاء السوء

المصدر: أبوظبي- وام

نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ‫مادة فيلمية توعوية تحكي عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء، والعواقب القانونية لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تختلف عقوباتها باختلاف القصد من حيازتها، حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، وتعديلاته.

يأتي نشر هذه الأفلام التوعوية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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