استشارة x معلومة.. 5 خطوات لتعزيز خبرات الموظفين
كشفت دراسة نشرتها مجلة صدى الموارد البشرية التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، خمس خطوات رئيسة، تعزز من خلالها مؤسسات الموارد البشرية الريادية خبرات موظفيها، وهي:
1 - معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد البشرية في توضيح خبرة الموظفين أو خبرة المتعاملين وتصميمها بصورة موحدة.
2 - معرفة أن خبرة الموظفين ليست واحدة، إذ يمتد تصميم الخبرة إلى جميع القوى العاملة، وليس فقط الأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر، لاسيما أن اقتصاد الوظائف الحرة والمؤقتة متنامٍ.
3 - إدراك أن خبرة الموظفين هي أكثر من مجرد خبرة رقمية، حيث تتضمن الأبعاد البيئية والاجتماعية والقيادية.
4 - بناء القدرة على التفكير التصميمي في وظيفة الموارد البشرية، حيث يؤدي ذلك إلى تمكينها من استكشاف توقعات الموظفين، وإضفاء الطابع الشخصي على الخبرات.
5 - المبادرة إلى تحديد متطلبات التصميم الشامل لخبرة الموظفين، بغض النظر عن وظائفهم وتخصصاتهم.
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