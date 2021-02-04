في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.. الإمارات تستنهض قيم الخير والمحبة بين الشعوب

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية... دولة الإمارات ستظل واحة للتعايش والتسامح... تستنهض قيم الخير والتآلف والمحبة بين شعوب العالم

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