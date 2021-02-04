في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.. الإمارات تستنهض قيم الخير والمحبة بين الشعوب
بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية... دولة الإمارات ستظل واحة للتعايش والتسامح... تستنهض قيم الخير والتآلف والمحبة بين شعوب العالم
بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية... دولة الإمارات ستظل واحة للتعايش والتسامح... تستنهض قيم الخير والتآلف والمحبة بين شعوب العالم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HvYypPwbN0— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 4, 2021
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