محمد بن زايد : يهنئ الفائزين بجائزة "زايد للأخوة الإنسانية"

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية، لطيفة ابن زياتين، بمناسبة حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.



وقال سموه في تغريدة في حسابه على "تويتر" .." في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية..نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار و التعايش.. وبهذه المناسبة وتقديراً لإسهاماتهما وجهودهما نهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من " وثيقة الأخوة الإنسانية.

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