المصدر: الإمارات اليوم

مشاة

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحفاظاً على صحة وسلامة مستخدمي الطريق، دعت هيئة الطرق والمواصلات، في رد على ملاحظة نشرت في «سكيك»، مستخدمي أجهزة عبور المشاة، إلى ارتداء القفازات أو استخدام مادة عازلة مثل قطعة قماش أو قلم للضغط على زر التحكم بالإشارة، وفي حال استخدام اليد يُنصح باستخدام معقم اليدين مباشرة.

دوام

فرضت مدرسة خاصة أخيراً على طلابها الدوام عن بعد، لكن من داخل الصف المدرسي، بحيث تشرح لهم المعلمات الدروس من منازلهن، دون إبلاغهم بذلك مسبقاً، وبررت المدرسة تصرفها بالاشتباه في إصابة المعلمات بكورونا.

خلل

تسبب خلل في نظام الرسائل النصية في أحد البنوك الوطنية في حالة إرباك لدى المتعاملين، بعدما وصلتهم رسائل خصم من رصيدهم بالخطأ، ليقضوا بعدها ساعات من القلق قبل أن يطمئنهم البنك إلى أن الأمر خلل فني.

صلاة

طالب مصلّون بفتح أبواب المساجد يوم الجمعة مبكراً للسماح لهم بالدخول والاصطفاف جيداً حسب الإجراءات الاحترازية، بدلاً من فتحها قبل موعد الصلاة بوقت قصير.

قفازات

اشتكى مستهلكون إهمال متاجر في توفير قفازات الأيدي لاستخدامها أثناء التسوق، الأمر الذي قد يعرض سلامتهم للخطر، خصوصاً أن بعضهم يمسك المنتجات بيديه ويتركها، ويتكرر الأمر كثيراً.

تأخر

اشتكى مرضى من تأخر استجابة شركات التأمين الصحي لطلبات العلاج، الأمر الذي يؤخر التدخل الطبي في الوقت المناسب، ويعرضهم لمشكلات صحية أكبر، وطالبوا بآلية تضمن سرعة البت فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news