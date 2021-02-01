المصدر: الإمارات اليوم

استهتار

لاحظ قراء في عجمان استمرار ظاهرة جلوس البعض على شكل جماعات فوق المسطحات الخضراء، داخل المدينة، دون الاكتراث حتى بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

تسوّل

لاحظ سائقون، تنامي ظاهرة التسوّل في محطات الوقود، إذ يدّعي أشخاص يستقلون مركبات تحمل لوحات غير إماراتية، عدم وجود المال الكافي لديهم لتعبئة سياراتهم بالوقود اللازم لرحلة العودة إلى بلادهم.

تسهيل

أعرب قراء في دبي، عن تقديرهم للعاملين في مركز التلقيح ضد «كوفيد-19» في مركز دبي التجاري، لما يبذلونه من جهود لتيسير استقبال الراغبين في تلقّي اللقاح، مشيرين إلى التنظيم الرائع لعملية التلقيح التي تتم بكل سهولة.

تسوّق

توقفت منافذ بيع كبرى عن تعقيم عربات التسوّق، وتركت مهمة التعقيم للمستهلكين، كما تراجعت عن توزيع القفازات اليدوية للزوار، وهو ما أثار استغراب المتسوقين، خصوصاً مع استمرار وباء «كورونا» بالتفشي عالمياً.

جسر

طالب زوّار لحديقة الراشدية للعائلات في عجمان، بإنشاء جسر لعبور المشاة على شارع بدر، في الجهة المقابلة للحديقة، نظراً إلى صعوبة عبور الشارع، خصوصاً بعد إنشاء الجسر الجديد الرابط بين شارعي الشيخ خليفة بن زايد وبدر.

صرصور

استغرب مرتاد لأحد المنافذ المتخصصة في تقديم أنواع من القهوة ذات الشهرة، وجود صرصور بالقرب من الطاولة التي يجلس عليها داخل المحل، ما اعتبره إهمالاً من إدارة المكان في متابعة شؤون النظافة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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